كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 04:27 مساءً - قانون المرور الجديد سيوقف ترخيص السيارات الأقدم من 20 عام في مصر

أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري انتهاء اعداد قانون المرور الجديد والذي تعتبر أهم بنوده وقف ترخيص السيارات المتهالكة التي مر عليها 20 عام حيث سيتم الغاء تراخيص تلك السيارات بعد اعطائها مهلة لمدة عامين حتى يمكن الانتقال بسلاسة لعملية الاستبدال كما ينص القانون على عدم ترخيص سيارات الأجرة التي مر عليها 5 سنوات وتم تحويل نشاطها.

الانتهاء من القانون الجديد للمرور في البرلمان خلال الدورة الحالية

وشمل قانون المرور الجديد 96 مادة تم الانتهاء بالفعل من 52 مادة منها ويناقش في الوقت الحالي في اللجنة البرلمانية ويركز بصورة كبيرة على تحويل العمل المروري للجانب الالكتروني وبالتالي تقليل نسب المشكلات المرورية في مصر. ومن المنتظر الانتهاء من القانون في البرلمان خلال الدورة الحالية للمجلس وسيتم وفق القانون انشاء صندوق خاص لدعم أصحاب السيارات القديمة الأقدم من 20 عام وعدم ترخيص الأجرة التي مر عليها 5 سنوات وتحول نشاطها.

وقف العمل بالسيارات الأجرة والشاحنات القديمة في قانون المرور الجديد

وسيقوم القانون بوقف العمل بالسيارات الأجرة والشاحنات القديمة كما تعمل اللجنة البرلمانية مع وزارة المالية لتوفير موارد مالية للصندوق الخاص لدعم السيارات القديمة التي تعتبر سيارات ملوثة للبيئة ولا يتوفر لها قطع غيار على الصعيد العالمي من الشركات الأم. وحدد القانون مهلة عامين للمواطنين ممن يملكون تلك السيارات لتوفيق أوضاعهم بجانب تطبيق القانون على السيارات الحكومية كذلك.

تخفيض رسوم استخراج السيارات الجديدة لأصحاب السيارات القديمة

وأكد أن القانون سيعمل على تخفيض رسوم استخراج السيارات الجديدة لمن يقوم باستبدال السيارات القديمة لمراعاة ظروفهم . ومن جانب آخر فان القانون يحمل جوانب تشمل تحديد 50 نقطة في الرخصة لكل صاحب سيارة وفي حال استهلك في المخالفات النقاط الخمسين كلها فسيضطر للحصول على تدريب واعادة تجديد الترخيص مرة أخرى فيما تعتبر أكثر المخالفات التي تنتقص من الرخصة مخالفات السير العكسي وكسر الاشارات .

رسائل بالمخالفات للمواطنين في قانون المرور الجديد

وسيعمل القانون على تبليغ أصحاب السيارات بالمخالفات بواسطة رسائل على هواتفهم المحمولة في وقت ارتكاب المخالفة التي تسجل من خلال أنظمة الكاميرات التي ستنتشر في كل أنحاء الطرق.