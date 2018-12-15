بالفيديو| رئيس المفوضية الأوروبية يقبل السيدات في طريقه

أحرج رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، مسؤولة بارزة في الاتحاد الأوروبي، حينما التقطت عدسات الكاميرا صورا وفيديو لها، بينما يحاول "جان" تمرير أصابعه بين شعر المسؤولة وكان ذلك عند مدخل مقر المفوضية الأوروبية، ما وضعها في موقف محرج للغاية.

ولم تتوقف أفعال "جان" عند هذا الحد، بل أخذ يقبل كل سيدة تمر من أمامه، وأثار الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي، فيما جاءت بعض التعليقات عليه بأنه "في حالة سكر كالعادة".

فتلك ليست المرة الأولى، فقد ظهر "جان" وهو في حالة سكر قبل ذلك، في مايو 2017 خلال إحدى المحادثات، وفي يوليو من العام الجاري، التقطت الكاميرات جان وهو يمشي مترنحا خلال قمة "الناتو".

ويتواجد زعماء الاتحاد الأوروبي، في العاصمة البليجكية بروكسل، لعقد قمتهم، لليوم الثاني على التوالي بروكسل، ويستعد القادة الأوروبيين لمناقشة قضايا هامة.

​