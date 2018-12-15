عقب انتقاد السيسي لأوزان الشباب.. تعرف على مركز مصر في إحصاءات "البلدان الأكثر بدانة"

انتقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأوزان الزائدة للشباب، اليوم، خلال حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية بمنطقة الجبل الأصفر بمحافظة القليوبية، وطالب المجتمع ومؤسسات الدولة بالتدخل لحل المشكلة، قائلا: "الجمعيات الأهلية ومؤسسات الدولة خدوا بالكم.. حد يقولي أنا هخلي التعليم فيه مادة الرياضة أساسية للنجاح، المرحلة محتاجة كده.. ولا هو مجموع كويس وخلاص بس محدش بيعلم ولاده الرياضة".

وأضاف: "بقى أنا ابني أو بنتي لما يتخرج من الجامعة، يبقى ضهره قابل للانزلاق الغضروفي نتيجة وزنه.. كده أنا مسلمتش ابني للحياة مظبوط.. إنتم محتاجين برنامج يمكن يكون من ضمنه جزء من الشهادة، علشان الآباء ينزلوا ياخدوا ولادهم يلعبوا رياضة بيهم، مدام حجم الوزن الزيادة في بلدنا وصل للشكل ده".

وتحتل مصر مركزًا متقدمًا في معدلات الدول الأكثر بدانة حول العالم، كما أظهرت عدد من الإحصاءات الرسمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومعهد القياسات الصحية والتقييم الأمريكي، بالإضافة إلى عدد من الدراسات الجامعية الموثقة.

ففي دراسة عُرضت على هامش المنتدى السنوي للغذاء في العاصمة السويدية ستوكهولم العام الماضي، وشملت 195 دولة، تصدرت مصر قائمة سمنة البالغين بنحو 35%، في حين تصدرت الولايات المتحدة أعلى مستوى بدانة للأطفال والشباب بنحو 13%،

وأوضح الدكتور أشكان أفشين، المشارك في إعداد الدراسة وأستاذ مساعد الصحة العامة في معهد القياسات الصحية، أن الزيادة المفرطة في وزن الجسم هي واحدة من أكثر مشاكل الصحة العامة تحديًا، حيث تؤثر تقريبا على شخص من بين كل ثلاثة أشخاص.

كما احتلت مصر المركز الـ17 في قائمة ضمت أكثر 20 دولة يعاني سكانها من البدانة، صدرت عن معهد القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن، في شهر أكتوبر من العام الماضي، فيما سبقتها دولتي الكويت وقطر بنسب بدانة أعلى بين سكانها بحسب التقرير ذاته، وتلتها دولتي السعودية والبحرين في المرتبتين الأخيرتين.

وفي بيانات منظمة الصحة العالمية عن معدلات انتشار السمنة لعام 2016، والتي نُشرت نتائجها في العام الماضي، جاءت مصر في المركز الـ18 عالميًا بنسبة انتشار بلغت 32% من سكانها، في حين احتلت سمنة الذكور معدلات تجاوزت سمنة الإناث بفارق بلغ نحو 18.4%.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد انتقد الأوزان الزائدة لشباب الجامعات والأكاديمية الوطنية للشباب مسبقًا، خلال جلسة "كيف نبني قادة المستقبل؟" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، الشهر الماضي، قائلا: "لازم يكون الشباب في الجامعة وزنهم كويس، والشكل اللي شوفته بين الشباب والبنات بيقول إنه مفيش رياضة".

ووجه السيسي حديثه للدكتورة رشا راغب رئيس أكاديمية تأهيل الشباب، قائلًا: "من ضمن معايير الاختيار الوزن، إنتم بتحبوا ولادكم وبلادكم ولا عاوزني أقول كلام حلو وأسقف وأمشي؟، أنا عاوز ولادي يشار إليهم بالبنان، الناس تشوفهم كأنهم مرسومين، الولد والفتاة، إيه اللي أنا شوفته ده، وحتى في الأكاديمية نص الوزن عاوز يتشال".

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