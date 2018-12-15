ظهور 5 سيدات عاريات الصدر بمظاهرات "السترات الصفراء" في فرنسا

شهدت العاصمة الفرنسية باريس في تظاهرات اليوم، ظهور 5 سيدات يرتدن ملابس حمراء عارية الصدر، إذ وقفن صامتين أمام عددا من رجال الشرطة في أحد شوارع باريس.

وحسبما أفادت قناة "سكاى نيوز"، أن هؤلاء النساء لا ينتمين إلى حركة "فيمن النسوية" المعروفة، ولم تعتقل السلطات أيًا منهن.

يذكر أن الشرطة الفرنسية، أطلقت منذ قليل، الغاز المسيل للدموع على مظاهرات "السترات الصفراء"، كما قامت بزيادة التعزيزات الأمنية في جميع شوارع باريس، لمواجهة التظاهرات، والتي تتواصل للسبت الخامس على التوالي.

وحاولت الشرطة تفريق المتظاهرين في عدد من الأماكن، خاصة الذين يحاولون الوصول إلى الشوارع المحيطة بالقصر الرئاسي وجادة الشانزليه.

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