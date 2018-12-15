بالصور| عارضات الأزياء الأعلى أجرا في 2018.. شقيقة "كاردشيان" في المركز الأول

أعلنت مجلة "فوربس" الأمريكية، للمال والأعمال عن قائمة عارضات الأزياء الأعلى أجرا خلال عام، من يونيو 2017 إلى يونيو 2018، واستندت المجلة في تصنيفها على الأجور وعروض الإعلانات لمستحضرات التجميل وغيرها من الأدوات بالإضافة إلى تصريحات من صانعي الموضة أنفسهم.

وتأتي القائمة على النحو التالي من المركز العاشر وحتى الأول:

-دوتزين كروس

خرجت عارضة الأزياء الهولندية، كروس من التصنيف العام الماضي، لكن حملة إعلانية لصالح "لوريال" أعادتها للقائمة مرة أخرى، فضلا عن خط إنتاج سترات الكشمير الخاص بها، ما جعلها تجني 8 مليون دولار، وتكون في المركز العاشر.

- جوان سمولز

سمارها الآخاذ جعلها من أكثر من في القائمة مشاركة في عروض الأزياء، كما تخضع عارضة الأزياء من بورتوريكو، لكثير من جلسات التصوير لصالح شركات المكياج ومستحضرات التجميل وأجرها 8.5 ملايين دولار.

- بيلا حديد

جاءت في المركز الثامن عارضة الأزياء من أصول فلسطينية بيلا حديد، لكنها تساوت في الأجر هذا العام مع جوان سمولز، لكنها الأصغر في القائمة وتبلغ من العمر 22 عاما فقط، بالإضافة إلى أنها الوجه الدعائي الرسمي لـ"بلجاري" و"ديور".

- جيجي حديد

مرة أخرى عارضة أزياء أمريكية من أصول فلسطينية، لكن مركزها تراجع هذا العام، حيث كانت في المركز الخامس وتحتل العام الحالي المركز السابع بأجر 9.5 مليون دولار.

- جيزيل بوندشين

هي عارضة أزياء برازيلية، وما جعلها تحصد 10 مليون دولار هو كتابها الذي طرحته في الأسواق Lessons، فضلا عن تصوريها حملات دعائية لبعض ماركات التجميل في البرازيل.

- كارا ديليفين

تعاونت عارضة الأزياء الأمريكية، مع عدد من ماركات مستحضرات التجميل، أعادها للقائمة مرة أخرى بأجر تساوى مع سابقتها 10 ملايين دولار.

- روزي هانتنجتون وايتلي

تقاضت عارضة الأزياء 11.5 مليون دولار، لتصبح في المركز الرابع.

- كريسي تايجن

حضور قوي على السوشيال ميديا لعارضة الأزياء الأمريكية، وطرح كتاب عن الطبخ، وتقديم برنامج جعلها في المرتبة الثالثة بأجر سنوي بلغ 11.5 مليون دولار.

- كارلي كلوس

جاءت في المركز الثاني عارضة الأزياء العالمية الشهيرة، كارلي كلوس بأجر بلغ 13 مليون دولار، فقد تعاقدت مع "أيداس"، و"شوارفسكي".

- كيندل جينر

احتفظت كيندل جينز أخت كيم كارديشان بالمركز الأول في قائمة "فوربس" لعارضات الأزياء الأعلى أجرا للعام الثاني على التوالي، حيث بلغ أجرها 22.5 مليون دولار، وتعاقدت مع "أديداس"، و"كالفن كلاين".

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