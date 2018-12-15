مي العيدان تُهاجم شُوق الهادي: "ماشية على خُطى رانيا يُوسف"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مواطنتها الفنانة شوق الهادي، بعد نشرها صورة عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، ببنطلون جينز ممزق للغاية يكشف عن أغلب ساقيها.

وقالت العيدان خلال برنامجها "كشف حساب" على قناة "سكوب"، إن شوق تسير بخطى ثابتة نحو طريق الفنانة رانيا يوسف التي أثارت جدلًا كبيرًا موخرًا بسبب فستانها المثير الذي ظهرت به في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وأضافت الإعلامية الكويتية الشهيرة: "تري بس باقي ليكي 3 أيام وراح تسيري بمرحلة رانيا يوسف وتكوني منافسة ليها في الكويت والخليج والدول المجاورة".

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان هاجمت الممثلة المصرية رانيا يوسف بسبب الفستان الذي ظهرت به الأخيرة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة الـ40.

وكتبت العيدان عبر حسابها في "تويتر": "لابسة من غير هدوم"، كما سخرت منها بسبب تصريحاتها السابقة التي قالت فيها إنها نادمة على مشاهدها الجريئة في فيلم "واحد صحيح".