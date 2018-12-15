كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 03:07 مساءً - استقرار أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 بـ621 جنيها

استقرت أسعار الذهب، اليوم السبت، وسجل الجرام عيار 21 نحو 621 جنيهًا، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 532 جنيهًا، وعيار 24 نحو 710 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 4 آلاف و970 جنيهًا.

وهبطت أسعار الذهب خلال تعاملات بالأمس إلى أدنى مستوى في عشرة أيام ومسجلة أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من شهر، مع صعود الدولار بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 1238.26 دولارا للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي.

وفي وقت سابق من الجلسة هبطت الأسعار إلى أدنى مستوى لها منذ الرابع من ديسمبر عند 1232.39 دولارا، وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على خسارة بنحو 0.7 بالمائة.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.5 بالمائة لتبلغ عند التسوية 1241.40 دولارا للأوقية.

وتنتظر الأسواق اجتماع اللجنة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في 18 و19 ديسمبر الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع فيه البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة، لكن التركيز سيكون على التوقعات لمسار الفائدة في 2019.