الأنصاري يشيد بافتتاح السيسي لمحطة مياه الشرب بسوهاج الجديدة

كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 03:07 مساءً - كتب: محمود الشريف

أشاد الدكتور أحمد الانصاري محافظ سوهاج بالمشروعات القومية التي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإفتتاحها صباح اليوم ، خاصة افتتاح محطة مياه سوهاج الجديدة المرحلة الأولي بتكلفة 180 مليون جنية علي مساحة 21 فدان، معربا عن تقديره لجهود وحرص القيادة السياسية المصرية علي تلبية طموحات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وتحقيق التنمية المستدامة، وإطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤيته " مصر 2030"، واستكمال وإقامة المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة سوهاج من خلال برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول من قرض البنك الدولي والحكومة المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ اليوم في فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعدد من المشروعات القومية عبر الفيديو كونفرنس بحضور رئيس مجلس الوزراء ولفيف من الوزراء والمحافظين.

ويذكر ان محطة تنقية مياه الشرب بمدينة سوهاج الجديدة علي مساحة 21 فدان، وتعمل بطاقة 35 ألف متر مكعب / يوم للمرحلة الأولى ، من المياه النقية المطابقة لأعلي معايير الجودة، والتي تخدم سكان مدينة سوهاج الجديدة بعدد 169 ألف نسمة مرحلة اولي ، بتكلفة اجمالية 180 مليون جنية ، وتبلغ السعة الاجمالية للمحطة 70000 م3/ يوم، وتم تنفيذ المرحلة الأولى بسعة 35000 م3/يوم، حيث تخدم المحطة مدينة سوهاج الجديدة، والتوسعات الشمالية لها ، وجامعة سوهاج الجديدة.

وتشتمل المحطة علي " خزان أرضي ـ أحواض التجفيف ـ مبني المرشحات ـ مسجد ـ غرفة الحارس والسور، مبني التوليد والوقود ـ مبني طلمبات المياه المرشحة ـ وحدة تكثيف الحمأة ـ بئر توزيع الروبة ـ مبني الورشة والمخازن ـ مبني الشبة والكيماويات ـ مبني اسطوانات الكلور ـ بئر توزيع المياه العكرة ـ احواض المروقات ـ مبني المحولات ولوحات التوزيع ـ مبني الإدارة والمعمل ـ مبني كسح الروبة ـ مبني موزع الجهد"، بالاضافة إلي رافع المأخذ ، والمأخذ ، وخط العكرة مواسير ccp قطر 1000 مم بطول اجمالي 183كم .

