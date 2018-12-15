كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 03:07 مساءً - سوزوكي ألتو تتوفر بقسط شهري في مصر 2299 جنيه

تعتبر سوزوكي ألتو أرخص سيارة في السوق المصري ملاكي جديدة ويبلغ سعرها 130 ألف جنيه وهي تعتبر سيارة عملية موفرة وسعرها مناسب تقدم بقسط شهري يعتبر أقل من سعر المواصلات الشهرية لبعض الأسر وهي سيارة ذات حجم مناسب ومحرك باداء مناسب لحجمها وامكانياتها كما أن صيانة السيارة تعتبر غير مكلفة بالمرة.

سوزوكي ألتو بمحرك 800 سي سي اقتصادي

وتأتي السيارة بسعر قطع غيار إقتصادي جدا كما أنها سيارة سهلة الركن بين أي سيارتين ومريحة في المشاوير التي تتم داخل المدن المزدحمة بسبب حجمها الصغير كما أنها سيارة موفرة في البنزين مع محرك 800 سي سي وتصل الي معدل استهلاك يصل إلى 3 لتر بنزين فقط لكل 100كم. وهي بالتالي تجمع بين الأداء والعملية والشكل الإنسيابي والسعر الأقل في السوق المصري .

سوزوكي ألتو بقسط شهري 2299 جنيه

وتتوفر السيارة في مصر بمقدم يبدأ من 39.150 ألف جنيه في بعض الشركات ويصل المقدم لدى شركات أخرى الي 35 ألف جنيه بجانب قسط شهري 2299 جنيه.