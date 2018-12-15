كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 03:07 مساءً - مصدر: استبعاد "أموك" من طروحات المرحلة الأولى بالبورصة

كشف مسؤول بارز بلجنة برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، أن تعديل جدول المرحلة الأولى من طروحات الشركات العامة، ضم استبعاد طرح شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، أموك، والتي سبق الإعلان عن طرح 20% من أسهمها في وقت لاحق.

وأكد المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ"الوطن"، أن التعديل راعى إنجاح المرحلة الأولى من الطروحات الحكومية، لتحقيق العوائد المنتظرة منها للشركات المزمع طرحها، اضافة الي تنشيط سوق المال، وجذب مزيد من الإيرادات للاقتصاد القومي.

وتشمل المرحلة الأولى من الطروحات، وفقا لما أعلنته الحكومة مسبقا، طرح حصة إضافية من الشرقية للدخان تبلغ 4.5% من أسهمها مع الاحتفاظ 50.5% من الأسهم بحصيلة طرح متوقعة بنحو 2.5 مليار جنيه، كما سيتم طرح 30% من أسهم أبوقير للأسمدة، وطرح 30% من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وطرح 32% من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

في سياق موازٍ، توقع مصطفى جاد، الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع الترويج لدى المجموعة المالية هيرمس القابضة، أن تشهد البورصة المصرية عدد من الطروحات الجديدة خلال 2019، لافتا إلى وجود التزام من الحكومة المصرية والقطاع الخاص لتنفيذ برنامج الطروحات في سوق المال والبورصة، كما توجد مشاورات جارية لاختيار التوقيت الأفضل لبدء التنفيذ، على حد قوله.

وأكد وجود مؤشرات متوفرة لتحقيق برنامج الطروحات الحكومية والخاصة في البورصة أبرزها تحسن معدلات التداول بالبورصة المصرية إلى جانب ظروف الأسواق المحيطة خاصة الناشئة، والتي تصب لصالح سوق المال المصري.