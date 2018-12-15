كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 03:07 مساءً - "يونيليفر مشرق": ندعم دور مصر الرائد في تنمية الدول الأفريقية

قال أشرف بكري، المدير التنفيذي لشركة "يونيليفر مشرق"، إن مشاركة الشركة في مؤتمر أفريقيا 2018 في نسخته الثالثة بعنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي"، تكتسب أهمية خاصة بمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي بداية من 2019، وكما أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن المؤتمر يعد فرصة جيدة لوضع ملامح برنامج عمل مصر خلال توليها رئاسة الاتحاد.

وأكد بكري على ضرورة استغلال هذا المؤتمر الذى ضم نخبة من صانعي القرار على مستوى القارة الأفريقية، للمضي قدما في تفعيل اتفاق التجارة الحرة الأفريقية، وإزالة جميع المعوقات التي تحد من زيادة معدلات التجارة والاستثمار بين دول القارة..

وأضاف، أن شركة "يونيليفر" تولي اهتماما خاص بالقضايا التي تناولها المؤتمر، فتدعيم التجارة والاستثمار بين الدول الأفريقية وإزالة العوائق التي تحد من نمو التجارة والاستثمار، من أهم العوامل التي تساهم في تنمية القارة الأفريقية، وتسعى الشركة جاهدة لضخ مزيد من الاستثمارات بشكل منتظم في القارة الأفريقية لزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل بدول القارة.

وأشار إلى أن الشركة نجحت من خلال مصانعها في القارة الأفريقية في تصدير منتجاتها إلى العديد من الدول الأوروبية وأمريكا وكندا وروسيا، وفي نفس الوقت يتم فيه تطوير عمليات الإنتاج للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية التي نستخدمها من خلال التخلص الأمن وتقليل نسبة المخلفات حيث نجحنا في تقليلها بنسبة 40% مع تقليل نسبة استخدام المياه في الانتاج بنسبة تصل إلي 43% من النسبة الأصلية، بالإضافة إلى موضوعات التجارة والاستثمار فإن قضايا تمكين المرأة وريادة الأعمال واستخدامات الطاقة والطاقة المتجددة هي من الموضوعات التي توليها شركة يونيليفر أهمية خاصة على مستوى الشركة عالميا وفي أفريقيا خاصة، والتي تؤمن إنها خلال الفترة المقبلة ستلعب دورا كبير في تنمية شعوب ودول القارة الأفريقية.

والجدير بالذكر، أن شركة "يونيليفر" العالمية هي شركة إنجليزية هولندية وواحدة من أكبر الشركات التي تعمل في مجال منتجات الصناعات الغذائية والعناية الشخصية، كذلك المنظفات الصناعية وتتواجد منتجاتها في أكثر من 190 دولة حول العالم، ويستخدمها تقريبا 2 مليار شخص يوميا، وتمتلك الشركة العديد من العلامات التجارية من أشهرها "ليبتون، كنور، دوف، أكس، ريكسونا، سيجنال، لوكس"، وغيرها من المنتجات ذات السمعة المميزة، وتتواجد الشركة في مصر منذ أكثر من 30 عاما وتمتلك 5 مصانع في كل من الإسكندرية و6 أكتوبر، وتصدر 50% من إنتاجها إلى العديد من الدول الأفريقية والعربية والدول الأوروبية وروسيا وأمريكا، وتهدف إلى زيادة إنتاجها خلال الفترة القادمة بين 10% إلى 15% سنويا، وأن الشركة استثمرت خلال الفترة الماضية أكثر من مليار جنيه في إضافة خطوط إنتاج جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.