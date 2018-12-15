كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 03:07 مساءً - ماهي فائدة زعنفة القرش بأعلى السيارة؟

تسعى شركات صناعة السيارات إلى ضم العديد من الإكسسوارات العصرية لموديلاتها الحديثة والتي من بينها زعنفة القرش التي تخرج من سقف السيارات.

فائدة زعنفة القرش بأعلى السيارة

تُعد زعنفة القرش التي تخرج من سقف السيارات، الشكل الحديث للهوائي الذي كان يخرج من سيارات تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفينيات، والذي كان يهدف بشكل أساسي إلى التقاط إشارات الراديو.

و في وقتنا الحالي تعمل زعنفة القرش، على نفس الوظيفة ولكن بمظهر أنيق وعملي في نفس الوقت، بالإضافة إلى العديد من المميزات والخواص الأخرى، والتي من بينها تحديد الملاحة للسير على الطرقات وتشغيل الانترنت.

كما تمتلك زعنفة القرش،خواص ديناميكا هوائية والتي تؤهلها على المساهمة في ثبات السيارة على السرعات العالية.