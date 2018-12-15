كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 03:07 مساءً - علماء وخبراء "مصر تستطيع" يطرحون معايير التعليم الدولى بمؤتمر الغردقة

التعليم الدولي"، ليس التعليم الذى يثير نقاشات وحوارات داخل المجتمع المصري، لكنه التعليم الذى يتخذ من معايير التعلم العالمية محددات له، حيث يمكن أن يكون تعليما ذا معايير دولية، ومصر تمتلك من أبنائها الذين هاجروا منذ سنوات طويلة متخصصين في التعليم ذي المعايير الدولية، والتعليم الذى يمكن تطبيقه في كل مكان تواجد فيه المعلم والطالب.

وحرصت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج على دعوة أبناء مصر الذين أفادوا بلاد العالم في مجال التعليم الدولى، لينقلوا خبراتهم لوطنهم من خلال مشاركتهم في مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" الذى تنظمه الوزارة في مدينة الغردقة يومى 17، 18 ديسمبر الحالي بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الدكتور المؤمن عبد الله..

رئيس قسم التعليم الدولي، بمركز الدراسات وأبحاث التعليم الدولي بجامعة طوكاي، وخبير التواصل والتعاون الدولى في التعليم والبحث العلمى، حصل على درجة الدكتوراه من جامعة جاكوشوئين باليابان في تخصص علوم اللغة، والدراسات اليابانية (علوم اللغة اليابانية وآدابها)، وتخصص في علم اللغة المقارن والترجمة.

برع في الحوار والتواصل الثقافي بين العالم العربي واليابان، والتعاون الدولي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

الدكتور المؤمن أحد المتخصصين العرب القلائل في علوم اللغة اليابانية وآدابها، حيث قام بترجمة السيرة الذاتية لرائد النهضة التعليمية والثقافية باليابان الكاتب فكو زاوا يوكيتشي– 6/2009، كما ألف: كتاب الشخصية العربية – دليل العمل وطريقة الاستخدام - التعبيرات الاصطلاحية بين كيفية فهم الدلالة وسمات الصورة الذهنية، وهو دراسة مقارنة بين اللغة اليابانية والعربية.

الدكتورة حنان خليفة..

رئيس قسم تطوير التعليم والشراكات الإستراتيجية، بقسم اللغة الإنجليزية، جامعة كامبريدج، وهى باحثة دولية في مجال تعليم اللغات ووضع خرائط الطرق التعليمية.

قامت بوضع الامتحانات على المستويات المحلية، واعتمدت التقييمات الدولية، واختارها مجلس أوروبا المعني بالإطار الأوروبي المرجعي المشترك كأحد الخبراء الرئيسيين.

تقود الأبحاث في مجال تعليم اللغات (التعلم، والتعليم، والتقييم) بقسم كامبردج للتقويم وهو قسم في جامعة كامبردج غير معني بعملية التدريس.

فازت بجائزة "IEAA" للابتكار في التعليم الدولي بالتعاون مع البروفسور بيرنز والبروفسور براندون، وجائزة هورنبي لتدريس اللغة الإنجليزية.

الدكتور علاء عبد العزيز..

رئيس جامعة الأمير إدوارد بكندا، وصاحب جائزة القيادة المتميزة في التعليم الدولى من كندا، وتم اختياره كأفضل رئيس تنفيذي من ضمن 50 رئيساً تنفيذياً من قبل مجلة الأعمال الأطلسي نظراً لجهوده في تطوير جامعة جزيرة الأمير إدوارد.

وشهدت جامعة جزيرة الأمير إدوارد، نموًا كبيرًا في عروض البرامج وخدمات الطلاب والبنية التحتية خلال فترة عمله، وأدى التركيز على التعلم التجريبي وتحوله للعالمية إلى توسيع نطاق الوصول إلى الجامعة وتأثيرها بشكل كبير.

حصل على جائزة مهندسي جامعة جزيرة الأمير إدوارد "صديق المهنة" عن رؤيته في بناء كلية هندسة التصميم المستدام، كما منحه المكتب الكندي للتعليم الدولي جائزة الرئيس عن القيادة المتميزة في التعليم الدولي لمدة عامين متتاليين، 2017 و2018.

كتب أكثر من 160 مقالة تمت مراجعتها من قبل الأقران في المجلات الأكاديمية المرموقة.

