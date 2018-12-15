كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 03:07 مساءً - مسابقة دولية لاختيار أفضل 10 معلمين مصريين في 2019 - اعرف التفاصيل

أعلن المنتدى التربوى العالمى لمواهب المعلمين عن تنظيم مسابقة لاختيار أفضل 10 معلمين مصريين خلال 2019، بكافة المراحل التعليمية.

ويرعى المسابقة كل من المعهد الأوروبي للتطوير التربوي وارسو– بولندا، والجمعية المصرية البريطانية للتعليم – المملكة المتحدة، والأكاديمية العربية البريطانية للتدريب والتنمية البشرية ممثل الجمعية المصرية البريطانية للتعليم بالقاهرة.

وتنطلق فعاليات المنتدى الدولى لمواهب المعلمين لعام 2019 في الفترة من 4 – 8 نوفمبر 2019.

ويجمع المنتدى أفضل المعلمين في مراحل ( السنوات الأولى، الإعدادية، الثانوية، التعليم العالى والجامعي) الذين سيتم اختيارهم من جميع أنحاء العالم للمشاركة في الفعاليات التي ستقام في 5 بلدان حول العالم ( فنلندا – سنغافورة – الولايات المتحدة – بولندا – ألمانيا) لترشيح أفضل معلميين دوليين على مستوى العالم.

يذكر أن المعلمين العشرة الفائزين من مصر سيحصلون على تذاكر السفر والإقامة والوجبات وحضور جميع فعاليات المنتدى على مستوى الدول الخمس.

ويهدف المنتدى إلى تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات والأساليب التدريسية والتقنييات التي يستخدمها المعلمون من جميع أنحاء العالم.