كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 03:07 مساءً - "القاهرة الجديدة" تواصل إزالة مخالفات البناء والإشغالات
صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم تنفيذ قرار إزالة لغرف السطح المخالفة بالفيلا 300 بحي النرجس بالتجمع الخامس، وكذا إزالة الحوائط المخالفة ببدروم الفيلا 85 بالحي الثاني، بالمنطقة الأولى، وإزالة المخالفة البنائية بالقطعة 155، والقطعة 164، غرب أرابيلا بالتجمع الثالث، وذلك تحت إشراف نائب رئيس الجهاز، بتأمين من قسم شرطة التعمير.
وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي نائب رئيس الجهاز، مواصلة الحملات لإزالة جميع المخالفات والإشغالات، تنفيذاً للقانون، حفاظاً على المظهر الجمالى للمدينة، ومنعاً لظهور أي عشوائيات بها.
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