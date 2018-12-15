كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 03:07 مساءً - "الأسقفية" تنظم حفل ترانيم الميلاد تحت أضواء الشموع

نظمت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، احتفال ترانيم ميلاد المسيح تحت أضواء الشموع.

حضر الاحتفال أعداد كبيرة من أبناء الكنيسة بالإضافة إلى الدبلوماسيين والأجانب المقيمين بمصر، واشتمل الحفل على قراءات من الكتاب المقدس تحكي قصة ميلاد المسيح بالإضافة إلى الترانيم الميلادية المعروفة وفقرة خاصة للأطفال.

وأعلنت الكنيسة، أنها ستقيم تقامإحتفالية موسيقية بمناسبة الميلاد يوم السبت 22 ديسمبر وذلك بالإضافة إلى خدمة عيد الميلاد والتي ستقام مساء يوم 24 ديسمبر ويترأسها المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر.