كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 03:07 مساءً - "الأسقفية" تنظم حفل ترانيم الميلاد تحت أضواء الشموع
نظمت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، احتفال ترانيم ميلاد المسيح تحت أضواء الشموع.
حضر الاحتفال أعداد كبيرة من أبناء الكنيسة بالإضافة إلى الدبلوماسيين والأجانب المقيمين بمصر، واشتمل الحفل على قراءات من الكتاب المقدس تحكي قصة ميلاد المسيح بالإضافة إلى الترانيم الميلادية المعروفة وفقرة خاصة للأطفال.
وأعلنت الكنيسة، أنها ستقيم تقامإحتفالية موسيقية بمناسبة الميلاد يوم السبت 22 ديسمبر وذلك بالإضافة إلى خدمة عيد الميلاد والتي ستقام مساء يوم 24 ديسمبر ويترأسها المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر.
شكرا لقرائتكم خبر عن "الأسقفية" تنظم حفل ترانيم الميلاد تحت أضواء الشموع على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .