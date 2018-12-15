كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 03:07 مساءً - أبو الغيط يشارك في مؤتمر الاقتصاد الرقمي بالإمارات

توجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، إلى إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في أعمال مؤتمر "الاقتصاد الرقمي العربي"، والذي يعقد يومي 16 و17 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات.

وصرح السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، بأن تلبية أبو الغيط للدعوة التي تلقاها من قيادة الإمارات للمشاركة في افتتاح هذا المؤتمر، تأتي في إطار اهتمام الجامعة الكبير بالعمل على دعم خطط التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في الدول العربية من خلال حشد الخبرات والقدرات المتاحة وإطلاق الطاقات الكامنة في مختلف الدول العربية من أجل مواكبة التغيرات النوعية والمتسارعة التي تشهدها بنية الاقتصاد الحديث على المستوى الدولي.

وأوضح عفيفى أنه من المنتظر أن يشارك في المؤتمر نخبة كبيرة من الخبراء والأكاديميين العرب والدوليين، إضافة إلى كبار مسؤولي المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بموضوع المؤتمر، الأمر الذي يتوقع معه أن تخرج عن المؤتمر توصيات ونتائج عملية تعزز من الفرص الاستثمار في مجالات التحول الرقمي بالمنطقة العربية وتطوير البنى التحتية المعرفية والتكنولوجية في هذا الإطار.