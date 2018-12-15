كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 03:07 مساءً - رسميا.. اتحاد الكرة: حكام أجانب لـ"بيراميدز" بالدوري

بيراميدز قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبدالفتاح، تعيين حكام عرب وأوروبيين لجميع مباريات بيراميدز القادمة فى مسابقة الدورى العام. وكشف عصام عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام ف أن مباريات بيراميدز أمام الأهلى والزمالك والإسماعيلى سيديرها حكام أوروبيون، على أن تقام باقى المباريات بحكام عرب من تونس والمغرب والجزائر.

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