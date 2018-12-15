كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 03:07 مساءً - لايف ستايلز ستوديوز تطلق أغنية "بغار عليكي" لوليد توفيق

أصدر النجم العربي وليد توفيق، فيديو كليب أغنيته الجديدة "بغار عليكي" عبر قناة شركة "لايف ستايلز ستوديوز" المنتجة للعمل على "يوتيوب".

وكانت الشركة أطلقت الأغنية منذ أيام قليلة ولاقت إعجابا جماهيريا، إذ إن توفيق لم يخطئ طوال سنين نجوميته في اختيار أجمل الأغاني الناجحة والمعاصرة.

هذا التعاون الجديد بين "لايف ستايلز ستوديوز" ووليد توفيق ترجم بفيديو كليب مميز من إخراج زياد خوري، تم تصويره في عاصمة أوكرانيا كييف مع فريق عمل أوروبي، وسيصدر قريبًا على قناة الشركة على "يوتيوب"، ليكون هدية وليد توفيق لجمهوره في فترة الأعياد، ويظهر في الفيديو كليب بدور العاشق الذي يريد أن يدعم حبيبته بعملها حيث نراه يدربها وينقل لها كل خبرته الطويلة في هذا المجال لكن مع وجوده دائمًا إلى جانبها بسبب غيرته.

وأبرز المخرج في العمل المصور مجموعة من اللقطات لأعمال سينمائية للنجم العربي التي شكلت سيرة نجاحه على مر الزمن.

"بغار عليكي" من كلمات أحمد ماضي وألحان وليد توفيق، وتأتي استكمالًا للعديد من الأعمال الناجحة التي جمعت النجم العربي بشركة "لايف ستايلز ستوديوز" منها "شو حلوة بيروت"، و"الدنيا مشيا"، و"حبينا"، و"روح" وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الألبومات.