كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 03:07 مساءً - رئيس الكاف يغادر شرم الشيخ لحضور مونديال الأندية

رئيس الكاف

غادر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، مطار شرم الشيخ منذ قليل فى طريقه إلى القاهرة، على أن يغادر مطار القاهرة إلى دبى لحضور مباريات كأس العالم للأندية.

وكان أحمد أحمد وصل شرم الشيخ الخميس الماضى، وحضر المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية بين السنغال ونيجيريا، قبل أن يصطحبه هانى أبو ريدة رئيس الجبلاية فى جولة ترفيهية قبل السفر إلى دبى.