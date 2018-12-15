كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 03:07 مساءً - الزمالك يخصص حافلات تنقل أعضاءه لمواجهة القطن التشادي

الزمالك

قرر مسئولو الزمالك، تخصيص حافلات لنقل أعضاء الجمعية العمومية بالزمالك، اليوم السبت، إلى ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس لحضور للقاء القطن التشادي في ذهاب دور الـ 32 للكونفيدرالية.

ووزع الزمالك دعوات علي الأعضاء الذي يمتلكون كارنيهات عضوية بالنادي الأبيض، من أجل مساندة الفريق وذلك بخلاف التذاكر العادية التي تم بيعها للجماهير.

وطرح الزمالك أمام جماهيره لأول مرة منذ فترة، 6 الآف تذكرة، ونفذت جميعها في ظل الإقبال الكبير من قبل جماهير الزمالك لحضور اللقاء.

ويقام لقاء الإياب في التشاد يوم 23 ديسمبر الجاري.