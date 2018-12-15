كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 03:07 مساءً - استمرار حملات ضبط "التوك توك" المخالف بمحافظة أسيوط

واصلت الاجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط بالتنسيق مع ادارة المرور حملات ترخيص مركبات التوك توك على مستوى مراكز ومدن المحافظة وضبط المخالف منها والتحفظ عليها لحين قيام أصحابها بترخيصها مشيرًا إلى استمرار هذه الحملات حتى يتم ترخيص كافة مركبات التوك توك بنطاق المحافظة قبل البدء فى غلق باب الترخيص لمدة ستة اشهر .

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط قد أصدر تعليماته لجميع رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارة مرور أسيوط بتنفيذ حملات صباحية ومسائية لضبط مركبات التوك توك حال سيرها بدون ترخيص أو بدون لوحات معدنية أو مخالفة للألوان التي تم تحديدها لكل مركز وخطوط السير والتعريفة المقررة وعدم الإفراج عن تلك المركبات إلا بعد ترخيصها حيث تم تحديد مساحات من الاراضى بكل مركز ليتم وضع كافة المضبوطات من مركبات التوك توك غير المرخصة بها.

وفي هذ الإطار شنت ادارة المرور حملة مكبرة شارك فيها العقيد ايهاب الالفى وكيل ادارة المرور على حى شرق مدينة اسيوط وميدان اسماء الله الحسنى فضلا عن الحملات الوحدة المحلية لمراكز ابوتيج وابنوب ومنفلوط ومركز اسيوط بالاشتراك مع وحدتى مرور الشمال والجنوب استهدفت كافه أنواع المخالفات لمركبات التوك توك سواء غير المرخصة أو المخالفة لخطوط السير أو الألوان المحددة والتعريفة المقررة والتي نص عليها القرار رقم 1601 لسنة 2018م.

من جانبه، شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، على تكثيف حملات وحدة التدخل السريع الخاصة بإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضى أملاك الدولة بمختلف القرى والمراكز بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن والأجهزة الرقابية حفاظًا على سلامة المواطنين والتصدى بكل قوة وحزم لمحاولات البناء بدون ترخيص او البناء العشوائى والحفاظ على هيبة الدولة وصون حقوقها وأرواح مواطنيها.

وأشار المحافظ، فى تصريحات صحفية، أنه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع لرصد كافة التعديات او حالات البناء المخالف واستصدار قرارات ازالة والبدء فى تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

وأضاف "نور الدين" أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة شنت عدة حملات لإزالة أعمال البناء بدون ترخيص والمخالف للارتفاعات في نطاق حي شرق وغرب مدينة أسيوط وتم ازالة كافة المخالفات وحث اصحاب تلك العقارات على الاسراع فى اجراءات الترخيص قبل الشروع فى اعمال البناء .