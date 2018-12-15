كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 03:07 مساءً - السيطرة على حريق نشب فى عقار بالإسكندرية دون إصابات
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، ظهر اليوم السبت، من إخماد حريق داخل عقار بمنطقة محطة مصر، ولم يسفر عن أى إصابات.
وتعود الواقعة إلى تلقى إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار بمنطقة محطة مصر، وانبعاث أدخنة كثيفة منه.
وعلى الفور انتقل قوات الحماية المدنية والتى دفعت بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة عليه، وتم إخماده دون أي إصابات.
ومن المعاينة الأولية تبين أن العقار بناء قديم خالى من السكان، وأن سبب الحريق هو تراكم مخلفات القمامة داخل العقار.
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