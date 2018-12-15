كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 03:07 مساءً - حبس صاحب "كوافير" و5 فتيات متهمين بممارسة الرذيلة في الجيزة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس صاحب محل (كوافير) و و5 فتيات لاتهامهم بتكوين شبكة دعارة، وممارسة الرذيلة مقابل الحصول على مبالغ مالية 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة. توصلت تحريات ضباط مكافحة جرائم الآداب بالجيزة إلى تورط صاحب محل كوافير في تكوين شبكة دعارة متخذاً من محل الكوافير ستارا لنشاطه. وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، و5 فتيات يتولى المتهم توفير راغبي ممارسة الرذيلة معهن مقابل الحصول على مبالغ مالية.

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