كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 03:07 مساءً - التحفظ على كاميرات مراقبة محل في واقعة طعن عامل بالبساتين

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول للنيابات، التحفظ على كاميرات مراقبة محل أحذية في واقعة طعن مبلط سيراميك لمطلقته بسبب زواجها من آخر بمنطقة البساتين.

كما طلبت النيابة العامة، الاستعلام من المستشفى العام بمنطقة البساتين عن حالة ربة منزل طعنها طليقها فى الشارع تمهيدا لسماع أقوالها فى الواقعة، والاستعلام عن حالة المتهم عقب محاولته الانتحار، وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الواقعة للاستماع إلى أقوال الشهود.

البداية كانت عندما تلقى المقدم على فيصل رئيس مباحث البساتين بلاغا من الأهالى بوجود سيدة ملقاة أرضا وبها عدة طعنات عقب قيام طليقها بطعنها وطعن نفسه بالشارع.

وبسؤال المتهم اعترف بأنه كان يريد أن ينهى حياة طليقته وينتحر لأنه لا يريد العيش بدونها، وأنه قرر الانتقام منها وطعنها عندما علم بأنها سوف تتزوج من رجل آخر خلال أيام، قائلا: "مش هستحمل أشوفها مع راجل غيرى فكان لازم أموتها".

وأسفرت التحريات الأولية أن المتهم قام بتتبع الضحية وقام بطعنها 7 طعنات، وعندما سقطت أرضا قام بطعن نفسه 3 طعنات.