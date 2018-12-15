كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 03:07 مساءً - تجديد حبس سائق صدم طالبة بسيارته في البدرشين

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس سائق سيارة ميكروباص، لاتهامه بصدم طالبة وتسبب فى مصرعها، وإصابة صديقتها فى البدرشين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

وكانت غرفة النجدة، قد تلقت بلاغا يفيد مصرع طالبة وإصابة صديقتها نتيجة اصطدام سيارة ميكروباص بهما اثناء سيرهما بمنطقة ميت رهينة ، وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية سائق السيارة، وتم القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.