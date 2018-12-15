كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 03:07 مساءً - النيابة تطلب تحريات المباحث فى واقعة سرقة عجوز بالساحل

أمرت نيابة الساحل بسرعة إجراء تحريات المباحث، فى واقعة تعرض عجوز للضرب وسرقتها من قبل سيدة منتقبة، كما كلفت توقيع الكشف الطبى على المجنى عليها وإعداد تقرير مفصل بالإصابات.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الساحل بلاغا من الأهالى بواقعة سرقة "إحدى السيدات" بالإكراه حال تواجدها بالشقة سكنها، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع المجنى عليها وتدعى "ع.ع" 83 سنة، مقيمة بدائرة القسم، مصابة بكدمات بالوجه والجسم"، والتى قررت قيام إحدى السيدات "المنتقبات" بعرض بعض المفروشات عليها فرفضت فطلبت منها كوب مياه وأثناء ذلك فوجئت بدخولها الشقة والتعدى عليها بالضرب وإحداث ما بها من إصابات واستولت على مشغولات ذهبية ومبلغ مالى كرهًا عنها ولاذت بالفرار .

ومن خلال التحريات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "ا.ر" 31 سنة، سبق اتهامها فى قضية "مشاجرة"، و"ا.م" 30 سنة بائع متجول، مسجل شقى خطر "سرقة بالإكراه" وزوج الأولى، ومقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 20 جراما وبمواجهتهما اعترفت المتهمة الأولى بارتكاب الواقعة بتحريض من زوجها المتهم الثانى، وأيد الثانى أقوال الأولى وأنه اقتصر دوره على التواجد بمدخل العقار للتأمين، مضيفًا أنهما قاما باستبدال المسروقات بالكمية المضبوطة من مخدر الهيروين بقصد التعاطى.