كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 03:07 مساءً - طقس الأحد بارد.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس مائل للدفء على شمال البلاد، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، دافئ على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً الأحد :

الصغرى العظمى

القاهرة 12 20

الإسكندرية 12 21

مطروح 11 21

سوهاج 07 23

أسوان 10 25