كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 03:07 مساءً - محرز يقود مانشستر سيتي أمام إيفرتون

مانشستر سيتي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، والبرتغالي ماركو سيلفا، تشكيلة فريقيهما للمواجهة المرتقبة بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي، المرتبة الثانية بـ41 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول المتصدر، فيما يملك إيفرتون في رصيده 24 نقطة، وضعته في المركز السابع.

وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي كالتالي:

إيدرسون، ووكر، لابورتي، أوتاميندي، فابيان ديلف، فرناندينيو، جوندوجان، برناردو سيلفا، ليروي ساني، رياض محرز، جابرييل جيسوس

البدلاء: موريتش، ستونز، ستيرلنج، أجويرو، دي بروين، زينيشينكو، فودين

وجاءت تشكيلة إيفرتون كالتالي:

بيكفورد، كولمان، كين، زوما، مينا، ديني، سيجوردسون، أندريه جوميز، بيرنارد، كالفرت لوين، ريتشارليسون

البدلاء: ستيكلنبرج، بينز، شنايدرلين، ديفيز، والكون توسون، لوكمانز