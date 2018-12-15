كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 03:07 مساءً - سقوط أكبر شبكة لممارسة الدعارة في الهرم

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية في واقعة ضبط "صاحب محل كوافير"، و5 فتيات بشارع الهرم، بتهمة ممارسة وتسهيل الدعارة مقابل حصولهم على مبالغ مالية، عن أن المتهم الرئيسي هو شاب في العقد الرابع من عمره، كان يقوم بالاتفاق مع الفتيات لممارسة الجنس مقابل حصولهم على مبالغ مالية تبدأ من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه في الليلة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تسهيل وممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وضبطت الأجهزة الأمنية في الجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، صاحب محل كوافير بشارع الهرم، يعمل في تسهيل أعمال الدعارة، و5 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب.

وجاء في التحريات والتحقيقات، التي أجريت تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد طارق حمزة مدير الإدارة العامة لمباحث آداب الجيزة، أن معلومات وردت للقوات بقيام صاحب محل كوافير بشارع الهرم، بتسهيل أعمال الدعارة، وعرضه على عدد من الفتيات ممارسة الدعارة مقابل 1500 جنيه في الليلة.

كما تم نصب عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، تحت قيادة العميد طارق حمزة مدير الإدارة، والعقيد محمد سعيد وكيل الإدارة، وضبطت قوات الأمن المتهم والفتيات الـ5، وبمناقشتهن اعترفن بممارسة الدعارة مقابل حصولهن على 1500 جنيه في الليلة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، ولا تزال التحقيقات مستمرة.