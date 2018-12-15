كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 03:07 مساءً - الزمالك يحصل على توقيع نجم المصرية للاتصالات

الزمالك

نجح أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، في الحصول على توقيع يوسف علي، صانع ألعاب المصرية للاتصالات، على عقد مدته 4 سنوات.

وعقد اللاعب جلسة أمس مع مسؤولي الزمالك، وتم فيها التوقيع على العقد، وطلبوا منه عدم الإفصاح عن الأمر لحين انتهاء المفاوضات مع ناديه.

وأشاد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، بيوسف علي، ومن المنتظر أن يتم قيده تحت السن، حيث أنه من مواليد 1998.

جدير بالذكر أن الأهلي حاول ضم يوسف علي في الفترة الماضية، لكن اللاعب فضل الزمالك عليه.