كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 03:07 مساءً - تعرفي على الأطعمة التي يمكنها زيادة هرمونات الأنوثة

تلعب الهرمونات دورا أساسيا في تنظيم الدورة الشهرية والعديد من وظائف الجسم وأهمها هو هرمون الأستروجين الذي تحتاج الفتيات توافره بكثرة ليساعدها على الحمل فترة انقطاع الطمث.

الأطعمة التي يمكنها زيادة هرمونات الأنوثة وتحسين الخصوبة

1- الفواكه مثل التوت و الفراولة و الخوخ الغنية بالفيتوستروجين والفيتوستروغنز وهو مادة تعمل كبديل للأستروجين في الجسم.

2- شاي الاعشاب مثل الاشاي الاخضر و الاسود ، شاي البرسيم الاحمر ، شاي الشمر ، شاي الينسون يساعدون على زيادة الأستروجين بشكل سريع.

3- بذور الكتان, التي لها واحدة من أعلى التركيزات من الفيتويستروغنز ، فأكل ما يصل إلى 1/2 كوب من بذور الكتان ، تساعدك علي الحصول على أكبر قدر من التأثير ، كما أنها مرتفعة في الأحماض الدهنية الأوميجا 3 مما يقي من العديد من الأمراض.

4- الحبوب الكاملة مثل الشوفان و الشعير و الجاودار و القمح تحتوي علي الفيتويستروغنز ، تناول الخبز المصنوع من ايا من هذه الحبوب يزيد معدلات الأستروجين أو تناول الشوفان مثلا بشكل منفرد.

5- الفواكه المجففة مثل المشمش والبرقوق و البلح و التين تحتوي علي نسبة عاليه من الفيتويستروغنز ، و هي ايضا مصادر جيده لزيادة هرمون الاستروجين.

ولا تنسي أنه من الضروري إجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان في حالة الشك في مستوى الهرمونات لديكِ.