كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 03:07 مساءً - المغربي معاد بوكيوض يحصد لقب "منشد الشارقة"

معاد بوكيوض

كرّم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، المنشد المغربي معاذ بوكيوض، الفائز بلقب برنامج منشد الشارقة في دورته الـ 11 الذي تنظمه قناة الشارقة التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، وذلك بعد إحرازه لأكبر عدد من الأصوات من قبل لجنة التحكيم والجمهور في آخر سهرات البرنامج الذي استضافها مسرح المجاز في الشارقة.

وحلّ في المركز الثاني المنشد الجزائري لقمان إسكندر، فيما نال المنشد التونسي نافع عياد المركز الثالث، بينما لم يحالف الحظّ المنشدين المصري محمد شعير، والأردني إبراهيم الكيالي، والسعودي عادل الأسدي، والسوري محمد نقشبندي، الذين قدموا لوحات إنشادية مبهرة عبّرت عن جماليات صوتية لاقت استحسان لجنة التحكيم التي ضمّت كلّاً من المنشد محمود التهامي نقيب المنشدين والمبتهلين في مصر، والمنشد الإماراتي أحمد بو خاطر، والمنشد والمقرئ الإماراتي أسامة الصافي.

وحول هذا الفوز قال نجم الدين هاشم، المنتج المنفذ لبرنامج منشد الشارقة: "هذه المرّة الثانية على التوالي التي يبقى فيها لقب منشد الشارقة في المملكة المغربية الشقيقة بعد دورة العام الماضي، حيث عبر سفراء المغرب من المنشدين المبدعين عن ثقافة كبيرة تتمتع بها بلادهم على صعيد الإنشاد، وها نحن اليوم نحتفي بمنشد جديد استطاع أن يبهر الجميع بأداء متميز عكس من خلاله موهبة كبيرة وثقافة واسعة في مجال الفن الإنشادي".

وتابع هاشم: "استطاع منشد الشارقة أن يحقق مكانة متقدمة على صعيد البرامج التي تستهدف إظهار المواهب الفنية لجهوده طوال 11 عاماً في البحث عن الأصوات المتميزة في مختلف الدول العربية لتتنافس فيما بينها خلال رحلة مليئة بالجهد والمثابرة، ليكونوا قادرين على نقل صورة مشرقة عن هذا الفن النبيل الذي يتميّز بأصالة كبيرة، وقد شهدنا اليوم لوحات إبداعية صاغتها حناجر المتسابقين الذين توشحّوا بأعلام بلادهم في مشهد يعكس التآخي والمحبة التي اعتدنا أن نراها على أرض الشارقة حاضنة المثقفين والمبدعين".

وشهد الحفل إطلالة الفنان العالمي سامي يوسف، وفرقته الموسيقية، الذي قدّم للجمهور باقة متنوعة من أشهر أغانيه وموسيقاه، وسط تفاعل كبير أبداه الجمهور المتواجد في المسرح، كما حضر الحفل الختامي كلّ من المنشدين حامل لقب الدورة الماضية من البرنامج المنشد ياسين لشهب، ووصيف الدورة التاسعة المنشد الأردني نزار الشياب.

وكرّم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، يرافقه سعادة محمد حسن خلف، مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، الرعاة والداعمين، وهم: هيئة الإنماء السياحي والتجاري بالشارقة، ومطار الشارقة الدولي، وشركة فاست للمقاولات، وجمعية الشارقة التعاونيّة، وفندق ومنتجع شيراتون الشارقة على جهودهم ودعمهم لإنجاح البرنامج.

