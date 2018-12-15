كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 03:07 مساءً - أربعة أسئلة من الرئيس تكشف قيادات مصر

كتب: محمود الشريف

وجه الرئيس السيسي ثلاثة أسئلة للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حيث استوقفه أثناء عرضه للمناطق العشوائية داخل محافظة القاهرة.

وسئل الرئيس محافظ القاهرة عن حجم المبالغ المالية الموجودة بصندوق العشوائيات فلم يستطيع الإجابة.

كما سئله عن عدد الكباري التي تم إنشائها داخل المحافظة خلال الأربع أعوام الماضية، فلم يستطع المحافظ من الإجابة عليه.

وأيضا وجه الرئيس سؤالا للواء خالد عبد العال عن دخل االمحافظة فلم يتمكن من الإجابة على سؤال الرئيس.

واختتم الرئيس أسئلته لمحافظ القاهرة بسؤاله عن حجم ميزانية المحافظة، لكن المحافظ لم يتمكن من الإجابة عليه.

وعقب الرئيس السيسي على هذا الأمر قائلا يجب على كل مسئول في مصر أن يعرف كل معلومة عن الجهاز الذي يتولى رئاسته، وعليه أن يعرف دخل الجهاز وموارده المالية ومشروعاته وكيف يعظم هذه الموارد.

وتابع الرئيس السيسي: " أنا بعمل كدا أنا عارف كل حاجة عن مصر، أنا عارف علشان أكلم الناس واقولهم عملنا ايه وهنعمل ايه"، متابعا: "أنا بقول لزملائي كلهم أن يتعلموا هذه القاعدة علشان يعرفوا يكلموا الناس".

واستكمل الرئيس، للأسف في 2011 مكانتش القيادات عارفة تكلم الناس لأنهم مكانوش مهتمين بمضمون المعلومات الموجوده عن كل مؤسسة ومازال الوضع كما هو فهم لا يعرفون.