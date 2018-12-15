كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 03:07 مساءً - شاهد- أمل منصور تكشف اسباب الخيانة الزوجية وتعرض تجربة اعلامية

قالت الإعلامية د. أمل منصورمن خلال برنامج "ساعة أمل" ؛ على قناة الحدث اليوم ، ان الشك والغيرة بين الازواج من الاسباب الرئيسية الى كثرة المشاكل وانتشار ظاهرة الطلاق ومدى تأثير ذلك على الحياة الزوجية ،

وكشفت أمل منصور عن وأسباب تلك الظاهرة وكيفية مواجهتها

كما عرضت تجربة اعلامية وكيف اكتشفت العلاقات المتعددة لزوجها بعد الزواج لمدة 5 سنوات عندما لاحظت ان هناك تغيير فى العلاقة مع زوجها والبداية كانت بالغيرة ثم الشك حتى وصلت الى دليل بوجود علاقات عابرة من الممكن ان تؤدى الى انهيار الحياة الزوجية ، ولكنى لا اعرف اسباب تلك العلاقات العابرة

واضافت الى اننى لجأت الى اخذ رأى الدين وهناك من ارشدنى الى المواجهة والحديث معه حتى لا ينهار البيت ، ولكنه انكر فى البداية ومع الاستمار فى السؤال اجاب بانه امور غير مؤثرة ولا يجب ان تهتمى بتلك الامور ، وانتهى الامر بضرورة الحفاظ على البيت ولابتعاد عن كل ما يثير الشك والغيرة داخل الحياة الزوجية

ويذكر ان برنامج "ساعة أمل" يسعى في إطار الإعلام الجاد والهادف إلى رصد الظواهر الإيجابية في المجتمع وبخاصةً الأسرة المصرية، وإلقاء الضوء عليها ومواجهة السلبيات ولا سيما ظاهرة الطلاق والتى انتشرت فى المجتمع المصرى وأصبحت تهدد الأسرة المصرية، وفى إطار توجه الدولة نحو مواجهة تلك الظواهر الخطيرة والتى تهدد المجتمع المصري.