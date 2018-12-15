كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 03:07 مساءً - مجلس السكان الدولي يناقش الفرص والتحديات أمام خريجي التعليم الفني

البشاير

يعقد مجلس السكان الدولي الثلاثاء المقبل مؤتمرا حول تطوير التعليم الفني وأهم التحديات التي تواجه الخريجين باعتباره مصدرا رئيسيا لتوفير العمالة المدربة في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية التي تحتاجها مصر.

يتناول المؤتمر الذي يقام تحت عنوان (نحو فرص أفضل لخريجي التعليم الفني والمهني في سوق العمل في مصر) الواقع المتعلق بتوظيف خريجي التعليم الفني في القطاع غير الرسمي في مصر، ويهدف الى توضيح أهم القضايا التي تتعلق برفع كفاءة خريجي التعليم الفني وزيادة فرص التحاقهم بسوق العمل.

يشارك في المؤتمر نخبة كبيرة من الخبراء المصريين والأجانب وممثلي الجهات الدولية والمحلية المعنية بالتعليم الفني وسوق العمل في مصر، منهم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التضامن الاجتماعي ومجلس النواب، ومؤسسة "فورد"، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومنظمة العمل الدولية.

وقد أشارت الدكتورة نهلة عبد التواب ممثل مجلس السكان الدولي في مصر، أن الجلسة الأولى من المؤتمر ستشهد عرض النتائج والتوصيات الخاصة بدراسة (مخرجات التوظيف بين خريجي التعليم الفني والمهني فى مصر) وتعقيب الأساتذة والخبراء المشاركين للخروج بتوصيات لمواجهة التحديات التي تواجه خريجي التعليم الفني.

بينما ستشهد الجلسة الثانية عرض فيلم تسجيلي عن وجهات نظر خريجي التعليم الفني وأصحاب الأعمال، يليه عرض من السادة المسؤلين وأعضاء مجلس النواب بخصوص السياسات والتشريعات التي يتم الاعداد لها من أجل رفع كفاءة خريجي التعليم الفني وتوفير فرص عمل كريمة لهم.

ويعد مجلس السكان الدولي أحد أهم المنظمات الدولية غير الحكومية وغير الهادفة للربح والذي يهتم بكافة القضايا السكانية المختلفة في مصر بدءا من توفير المزيد من الخيارات لخدمات الصحة الانجابية مرورا بمساعدة الشباب على الانتقال الى مرحلة النضج والتمتع بحياة صحية ومنتجة. وفي إطار تنفيذ سياسات الدولة المصرية واولويات المرحلة الحالية للبلاد والخطط الاستراتيجية، يقوم المجلس بتنفيذ العديد من البرامج التي تستهدف تعزيز القدرات البحثية للافراد والمؤسسات مع تقديم الادلة العلمية التي تسهم في صنع السياسات المستنيرة في مجالات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية وقضايا الشباب.