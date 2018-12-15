كتب ياسر ابراهيم - السبت 15 ديسمبر 2018 03:07 مساءً - توفيق : ديسمبر غير مناسب لطرح أسهم جديدة للشرقية للدخان بالبورصة

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن شهر ديسمبر الحالي، غير مناسب لطرح حصة جديدة بـ4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" في البورصة، لأسباب منها العطلات وإجازات رأس السنة خلال الشهر، مؤكداً عزم الحكومة، الطرح في يناير المقبل.

وأن المتوسط السعري لأسعار أسهم الشركة يدور في الفلك السعري المحدد بقرار مجلس الوزراء، ما يمثل أجواء مناسبة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بنجاح.