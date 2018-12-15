بالصور| بالـ"يشمك".. نسرين إمام في جلسة تصوير بعيون نفيسة المقصود

خضعت الفنانة نسرين أمين لجلسة تصوير جديدة بعدسة نفيسة المقصود، وشاركت جمهورها ومحبيها الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واختارت "أمين" تصميم "جمبسوت كب" أنيقاً باللون الأسود، يعكس أناقتها وجمالها، بالإضافة إلى الـ"يشمك" وهو مرتبط بالفلكلور والتراث حيث كانت ترتديه السيدات قديمًا، ومزجته بـ"مكياج نيود" من إبداع نوررمضان، والذي أظهر رقتها وجمالها، وتركت شعرها منسدلًا.

ولقيت الصور إعجاب متابعيها ومحبيها فور نشرها، والتي تفاعل معها معجبيها ومحبيها مشيدين بأنوثتها ورقتها.

وعلقت إحدى المعجبات قائلةً: "واو أوعى بقى اللوك الجامد لايق عليكي جدا ما شاء الله" وتغزل أخر بها قائلاً:"وفيكِ مِنَ الجمالِ دلالُ طفلٍ وحيدٍ بعد عُقمِ الوالدينِ وفيكِ من الجلال مشيبُ شيخٍ توضأ بالدموعِ لركعتينِ، وفيكِ من السلاحِ سهامُ هدبٍ" وأشاد أخر بجمالها وكتب: "كل يوم بتحلو عن الأول".

يذكر أن نسرين إمام تستعد في الأيام المقبلة لتصوير دورها في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" مع النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي ومحمد ممدوح وأحمد داوود وكريم قاسم وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، لتستكمل الدور الذي ظهرت من خلاله في الجزء الأول الذي عرض قبل 3 سنوات.

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