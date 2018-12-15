بالصور| عقب حث السيسي الشباب على الرياضة.. تمارين بسيطة للحصول على جسم ممشوق

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه اليوم لعدد من المشروعات القومية، عن الأوزان الزائدة للشباب.

وجاء ذلك أثناء عرض الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لملخص ما توصلت له الدولة في مبادرة الرئيس "100 مليون صحة"، حيث استوقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "عارفين سمنة وسمنة مفرطة يعني قد إيه؟.. دي أرقام كبيرة جدا قد يصل بنا الأمر لإننا في الجامعات والمدارس إننا يبقى فيه مباريات ومسابقات بشكل مستمر ونمشي ونتحرك ونعمل ماراثون بشكل كتير ونخلي مراكز الشباب تدعو لهذا الأمر".

وتلك ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس عن الأوزان الزائدة، فقد سبق وقال "لازم يكون الشباب في الجامعة وزنهم كويس، والشكل اللي شوفته بين الشباب والبنات بيقول إنه مافيش رياضة" خلال فعاليات منتدى شباب العالم قبل عدة أشهر.

ويواجه العديد من الشباب والفتيات أزمة في التحلي بجسد رياضي، وقوام ممشوق، خاصة بسب تزايد الدهون، وعدم تناسق الجسد، الأمر الذي يحتاج ممارسات التمرينات الرياضية بشكل مستمر، فضلًا عن اتباع الأنظمة الغذائية الصحية.

ومن جانبه أكد الكابتن مينا سمير، مدرب اللياقة البدنية، والمسؤول عن مجموعة "MAX Girls" الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن هناك بعض التمرينات الرياضية التي يجب القيام بها بشكل مستمر، للوصول للجسد المثالي والتخلص من دهون البطن، خاصة التمرينات التي يمكن القيام بها من المنزل دون الحاجة للذهاب للصالات الرياضية، ويأتي على رأسها التمرينات التالية:

تمارين البطن:

تمارينات لشد عضلات البطن، وخفض الدهون، ويفضل ممارستها يوم ويوم، مع تدعيمها بنظام غذائي صحي، لكي تصل للنتيجة المرضية.

ونصح "سمير" بضرورة ممارسة التمرينات قبل الإفطار بربع ساعة، مع ممارسة تمرينات الكارديو أيضًا، وإليكم بعض الصور الموضحة لخطوات التمرين، التي نشرها مدرب اللياقة البدنية، للتعرف عليها:

كارديو:

واحدة من أهم التمرينات الرياضية، والتي يجب ممارستها يوميًا، بشكل مستمر، فهي تعمل على تحسين الدورة الدموية، والتخلص من الدهون والضغط والتوتر العصبي، كما أنها تقلل نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة كالضغط والسكري وأمراض الشرايين والقلب.

وتمارس تمارين الكارديو بعدة أشكال أبرزها الجري، والسير لفترات طويلة، والقفز على الحبال.

الأسكوات:

يعد من أهم التمرينات للفتيات، فهو يعمل على شد المؤخرة والأرداف، ويرسم قوام الفتاة، لتصبح ذات جسد مشدود وأنثوي.

ويمكنك ممارسة الإسكوات في المنزل، يومان بالأسبوع كما هو موضح في المقطع التالي:

ورغم أهمية ممارسة التمرينات الرياضية بصورة مستمرة للحفاظ على قوام الجسم، والتخلص من الدهون الزائدة، إلا أن الأمر قد لا يجني فائدة دون اتباع بعض النصائح الغذائية، والتي تساعدك على بناء جسد مثالي.

وإليكم بعض النصائح الغذائية التي تساعد على الوصول لنتائج مرضية بالتوازي مع ممارسة التمرينات الرياضية، حسبما ذكرها الموقع الهندي "BOLD SKY":

تناول وجبة مغذية أو وجبة خفيفة كل ثلاث ساعات وتغذية الجسم قبل وبعد التمارينات الرياضية، من خلال تناول بعض الـ"سناكس" المغذية، لزيادة طاقة الجسم.

الكربوهيدرات:

حاول تقليل الكربوهيدرات في نظامك الغذائي، لأنها تقلل من قدرة الجسم على تجديد الجليكوجين في العضلات مما يجعل من الصعب بناء العضلات والحفاظ عليها.

البروتينات:

تساعد الأطعمة الغنية بالبروتين على بناء العضلات الخالية من الدهون، كما أنها تساعد على حرق الدهون في الجسم.

الدهون الصحية:

تناول الدهون الصحية مثل الأفوكادو وزبدة الجوز والسمك وزيت الزيتون، يحافظ على مستويات الأنسولين الطبيعية الخاصة بك، كم إنه أمر ضروري لفقدان دهون البطن.

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