عقب حديث السيسي مجددا عن الأوزان الزائدة.. نصائح للحصول على جسم رشيق

انتقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأوزان الزائدة للشباب، حيث استوقف الدكتورة هالة زايد، أثناء عرضها لملخص ما توصلت له الدولة في مبادرة الرئيس "100 مليون صحة"، خلال حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية.

وعلق السيسي على الأوزان الزائدة قائلًا: "عارفين سمنة وسمنة مفرطة يعني قد إيه؟.. دي أرقام كبيرة جدا قد يصل بنا الأمر لإننا في الجامعات والمدارس إننا يبقى فيه مباريات ومسابقات بشكل مستمر ونمشي ونتحرك ونعمل ماراثون بشكل كتير ونخلي مراكز الشباب تدعو لهذا الأمر".

وتلك ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس عن الأوزان الزائدة، فقد سبق وقال "لازم يكون الشباب في الجامعة وزنهم كويس، والشكل اللي شوفته بين الشباب والبنات بيقول إنه مافيش رياضة" خلال فعاليات منتدى شباب العالم قبل عدة أشهر.

وللحفاظ على الجسم المثالي في فترة الشباب، ذكرت الدكتورة علياء هاشم، خبيرة التغذية، أن النظام الغذائي يختلف من شخص لآخر، وذلك حسب الفروق الفردية مثل الطول والوزن والسن والاحتياجات الأساسية لكل جسم.

وأوضحت "هاشم" لـ"هن"، أن هناك بعض القواعد الثابتة التي يمكن اتباعها للمحافظة على الوزن المثالي لجسم الشباب كالتالي:

1- لابد أن يتناول الشخص جميع العناصر الغذائية على مدار اليوم، مع مراعاة الاحتياجات الأساسية للجسم.

2- عدم تناول الفتيات لوجبة العشاء، أما بالنسبة للشباب فلابد الاعتماد على وجبة عشاء خفيفة تتكون من ثمرة فاكهة وزبادي وبيضة، موضحة أن الشباب يحتاجون إلى بناء عضلات أجسادهم.

3- الاهتمام بتناول عنصر البروتين مثل البيض، فقلة وجود هذا العنصر يؤدي إلى تساقط الشعر لدى البنات، والشعور بالدوخة لدى الشباب.

4- أن تكون آخر وجبة أساسية يتم تناولها في السادسة مساء.

5- الاهتمام الزائد بشرب المياه، حيث تعطي المزيد من الحيوية للجسم وتنظيم التمثيل الغذائي.

وأشارت هاشم، إلى وجود بعض العادات الخاطئة التي يتبعها الكثير من الشباب أدت إلى زيادة في أوزانهم منها:

- عدم تناول وجبة الفطار.

- عدم مراعاة توازن السعرات الحرارية في الوجبات السريعة.

- تناول الوجبة الأساسية في المساء، وهذه من أكثر العادات التي تؤدي إلى زيادة الوزن.

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