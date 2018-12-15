بالصور| آخرهن إنجي علي.. مذيعات ظهرن بملابس مثيرة على الشاشة

ظهرت أمس المذيعة إنجي علي وهي تحاور المنتجة المغربية خديجة العلمي، مرتدية "هوت شورت"، خلال فعاليات مهرجان مراكش الدولي، وأثارت الصورة متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث استنكروا إطلالتها كمذيعة، لكنها بررت لـ"هن"، بأن الجزء السلفي لم يظهر في الـ"كادر".

وإنجي علي ليست المذيعة المصرية الأولى التي تظهر بملابس تثير الجدل، فقد سبقتها عدة مذيعات خلال أحداث مختلفة، ويستعرض التقرير التالي، أبرزهن:

وانتشر العام الماضي فيديو من القناة الفضائية "الحدث اليوم"، خلال تقديم مذيعتين النشرة الفنية في برنامج "الحدث آرت"، في برنامج "مع هند وعليا"، وانتقد رواد منصات التواصل الاجتماعي ظهور إحداهما بشكل لافت للنظر، حيث ارتدت المذيعة "بلوزة أوفشولدرز" أظهرت كتفيها وأعلى ذراعيها، وسروال "يوزد" مقطع بشكل كبير أظهر رجليها، ما جعل الجمهور ينتقدها.

عرفت دعاء صلاح كذلك بأنها "مذيعة البانيو" حيث ظهرت في أكثر من حلقة لبرنامجها "دودي شو" الخاص بالمرأة والمذاع عبر فضائية النهار، بملابس غريبة غير تقليدية تخرج عن المألوف، فقد ظهرت داخل "بانيو" خلال الاستحمام، وسبقت المذيعة إنجي على في ارتداء هوت شورت مع الفنانة دومينيك حوراني لتقديم فقرة رقص في حلقة مختلفة من نفس البرنامج، وهو ما ردت عليه في الصحف قائلة، "الهوت شورت مش عيب، مطلوب مني ألبس جلابية في فقرة زومبا؟".

أعلنت مصر الحداد لمدة 3 أيام عقب مقتل 21 مصريا في ليبيا على يد تنظيم داعش الإرهابي، والتزمت المذيعة راغدة شلهوب بارتداء الزي الأسود، لكن ما أثار حفيظة المشاهدين، وجعلها تتعرض لانتقادات واسعة، هو ظهورها بفستان قصير جدا كشف عن معظم رجليها خلال تقديمها إحدى حلقات برنامجها "كلام في سرك" والمذاع عبر فضائية "الحياة".

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