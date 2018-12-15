شاهدي.. بدرية أحمد تستفز الجمهور مجددًا بطريقة تناولها "الأيس كريم"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجددًا بفيديوهاتها المثيرة للجدل التي تنشرها عبر صفحتها بتطبيق سناب شات.

وظهرت بدرية في أحدث فيديو لها وهي تتناول البوظة "الأيس الكريم" بشكل مثير وتقوم بالغمز بعينيها للكاميرا، ما أثار ضدها عاصفة من الإنتقادات من جانب نشطاء السوشال ميديا الذين أكدوا أنها تجاوزت كل الخطوط الحمراء.

وطالب أحد النشطاء مباحث الإنترنت في الإمارات بالتدخل، قائلًا: "متى تتصرف المباحث الإلكترونية الإماراتية ويحلو الموضوع ؟ لأنو ناقص تعمل فيلم إباحي وتنزله عالسناب شات".

وشن ناشط آخر هجومًا عنيفًا على بدرية أحمد، قائًلا: "استحيت أكمل المقطع لعنة على وجهها".

وعلقت ناشطة على الفيديو: "لا حول ولا قوة إلا بالله، طفح الكيل من هالأشكال".

وكانت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد هاجمت مواطنها الإعلامي صالح الجسمي بعد انتقاده لها بسبب نشرها مقطع فيديو تظهر فيه وهي تقوم بحركات مريبة مع صديقتها.

ووجّهت بدرية رسالةً للجسمي عبر حسابها الرسمي في إنستغرام قائلةً: "قمّة القذارة لما واحد يعتبر نفسه رجل ويدخل في شؤون الحريم ومخلي نفسه صاحب مبادئ وأخلاق وهو بالأساس أبو القذارة والمشكلة ماله دخل بالإعلام والسوشال ميديا".