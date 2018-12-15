صيحات ديكور ستختفي في 2019

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعد منزلك انعكاسًا لكِ، وكما هو الحال مع الموضة، تظهر العديد من الصيحات المتعلقة بالديكور وتختفي أخرى، فإذا كنتِ تنوين تجديد ديكور منزلك اعرفي أولًا من مجلة "بيور واو" ما هي الصيحات التي ستختفي في 2019:

الصبار

على الرغم من أنه نبات شائع استخدامه في المنزل، إلا أنه لن يصبح شعبيًا في 2019 وسيبدأ في الاختفاء من صيحات الديكور، فتجنبيه.

السلم للزينة

ظل السلم الزينة الذي يمكن استخدامه لتعليق الصور مثلًا أو المجلات رائجًا فترة، ولكن ذلك سيتغير العام المقبل.

الزينة القماشية

في 2019، ستختفي قطع الديكور المُصممة من بعض الأقمشة، مثل المكرمية والمفروشات الهيبي ومثل تلك القطع المُعلقة بالجدار.

النحاس

عند تجديد ديكورك، ينصحك الخبراء بالابتعاد عن الأدوات والقطع التي يدخل في تصميمها النحاس.

التصميم الإسكندنافي

على الرغم من التصميم الإسكندنافي لغرف النوم الذي يميزه السرير المنخفض أو الذي يوضع على الأرض، ظل شعبيًا لفترة كبيرة، إلا أنه سيصبح أقل رواجًا في 2019 ليحل محله التصميم التقليدي.

تصاميم منتصف القرن

في حين تتميز تلك التصاميم بالأناقة، إلا أنه عليكِ استبدالها بتصاميم عصرية أكثر عند تجديد ديكورك في العام الجديد.