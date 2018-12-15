لإكساب طفلكِ مهارات إبداعية.. جرّبي فن "الأوريغامي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تبحث العديد من الأمهات عن وسائل أو ألعاب مفيدة لتنمية مهارات أطفالهم، خصوصا الوسائل التي تحفز طاقاتهم الإبداعية.

فما رأيك عزيزتي الأم بتعليم طفلك فن "الأوريغامي"، وهو فن طي الورق وتحويله من مسطح إلى جسم ثلاثي الأبعاد لأي شكل من الأشكال، سواء الحيوانات أو النباتات أو الوجوه.

خبيرة التصميم الداخلي والفنون سحر فضلي تقدم لكِ معلومات وأفكار حول هذا الفن الجميل، إذا تقول إن "الأوريغامي" يعد من الفنون اليابانية التقليدية، ويتم خلاله طي أو تطبيق الورق لعمل مجسمات جديدة، وعادة تخضع لحسابات هندسية، فيما يؤكد العديد من الخبراء بأن هذا الفن يعمل على تقوية الذاكرة، وتنمية خيال الطفل، وتطوير مهاراته الاجتماعية، كما يعزز الشعور بالإنجاز لديه.

وتضيف فضلي "هذا الفن جميل وغير مكلف، فيمكنك عزيزتي تطبيقه باستخدام بعض المتطلبات لتنفيذه، مثل: أوراق ملونة، أعواد خشب، مقص ومشرط، لاصق أو غراء أبيض، مسطرة، فوم (أو أي ورق سميك)، قلم، لوح خشب أو بلاستيكي للعمل عليه، كما يمكنك جمع الخامات "غير المستخدمة" وتزيين الأشكال التي ستقومين بتنفيذها مع طفلك".

ويمكنك كذلك تنفيذ أشكال الأوريغامي بطريقة سهلة وبسيطة في بادئ الأمر، وذلك من خلال طي الورقة الواحدة عدة مرات بطريقة معينة، كصنع عدة أشكال من السفن الملونة، أو طي تجميع أكثر من لون وصنع شريط من الزينة.

ويمكن للأم وفق فضلي، تدريس طفلها باستخدام هذه الوسائل، خصوصا في دروس الرياضيات "الهندسة"، كصنع نماذج للإسطوانة والمخروط والمكعب أو عدة قطع لتصميم سيارة أو دولاب أو مقعد وغيرها العديد من الأفكار.

ولعل من الأفكار الجميلة أيضا، القيام بطي الورق على شكل ثوب للفتاة وبألوان زاهية، وللفتى قميص أو بدلة تجعله يشعر بالفخر ويتباهى أمام أصدقائه بأنه فنان مبدع.

كما تتوفر العديد من الكتب الخاصة بفن "الأوريغامي" في الأسواق، بأشكال متنوعة، لا تتطلب من الأم وطفلها سوى قصها ومن ثم تجميعها لتصبح شكلا جديدا، ويمكنكِ عزيزتي تعلم هذا الفن من خلال الإنترنت، ومن ثم تطبيقه وإنجاز أفكار جديدة.

وتؤكد فضلي أنه ومن خلال هذا الفن يمكنك أيضا صنع النجوم والورود، اللمبات والزينة، مجسمات الحيوانات، العلب، والأدوات الحافظة للقرطاسية يتمكن الطفل من وضعها على مكتبه، وغيرها العديد من الأفكار الإبداعية، ففي المناسبات أيضا يمكن عمل فوانيس في الشهر المبارك، ومناسبات الأعياد كالكريسماس ورأس السنة، وأعياد الميلاد، فهذا الفن يدخل البهجة والسعادة لقلب الأم والطفل معا، كما يعمل الطفل الصبر والدقة في إنجاز الأعمال.