٥ علامات تدل على أن هرموناتك السبب في دهون بطنك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تؤثر الهرمونات بشكل مباشر على وظائف الجسم فأي تغير هرموني يتسبب في خلل بجميع الوظائف.

نشر موقع prevention العديد من العلامات التي تنبهك أن هرموناتك تتسبب في تكوين دهون البطن.

إذا كان بطنك مسطحًا وفجأة ظهرت زيادة مفاجئة للدهون في تلك المنطقة فهذا غالبًا يكون بسبب الهرمونات، حيث إنه مع التقدم في العمر يصبح الجسم مقاومًا لإنتاج الأنسولين؛ ما يؤدي إلى تخزين الدهون بالجسم بدلًا من حرقها.

وينتج جسم المرأة في فترة ما قبل انقطاع الطمث نسبة كبيرة من هرمون الأستروجين الذي يعمل على مقاومة الجسم للأنسولين؛ ما يؤدي لتراكم الدهون في منطقة البطن.

اشتهاء الكثير من السكر قد يكون علامة لتأثير الهرمونات على منطقة البطن ومقاومة الجسم للأنسولين تؤدي إلى الرغبة في تناول السكريات، كما تؤدي إلى التأثير على هرمون اللبتين وهو المسؤول عن الإحساس بالشبع، وبذلك تقومين بتناول الطعام بكميات كبيرة دون الإحساس بالشبع.

الشعور بالتوتر المستمر نتيجة إفراز هرمون الكورتيزول المعروف بهرمون الإجهاد يؤدي إلى زيادة الوزن في منطقة البطن، إذ إن الجسم يبدأ في تخزين الدهون بتلك المنطقة.

التقلبات المزاجية من علامات تأثير الهرمونات على دهون البطن والمرأة قبل انقطاع الدورة الشهرية يزداد عندها معدل هرمون الأستروجين؛ ما يؤدي إلى الاكتئاب وزيادة الوزن والتقلبات المزاجية.

الأرق المستمر قد يتسبب في زيادة الوزن حيث يؤدي ارتفاع هرمون الكورتيزول إلى انخفاض هرمونات الغدة الدرقية؛ ما يتسبب في تكوين دهون البطن.

ولحل مشكلة الاختلال الهرموني لا بد من اتباع نظام غذائي يعتمد على البروتينات والخضراوات والفاكهة ويخلو من الكحوليات، والنوم من ٧ لـ ٨ ساعات يوميًا مع الحرص على ممارسة الرياضة.