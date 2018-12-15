لتختاري ما يُناسبكِ.. تعرّفي على أبرز مُكونات مُرطبات البشرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعد المرطب من أهم أجزاء روتين العناية بمختلف أنواع البشرة حتى الدهنية، وذلك بالطبع مع استخدام الأنواع المناسبة للبشرة.

وفي حين أن هناك العديد من الطرق الطبيعية لترطيب البشرة مثل زيت الجوجوبا وغيره، إلا أنه كثيرا ما نلجأ إلى منتجات ترطيب البشرة؛ ولكن نجهل طبيعة بعض المكونات المُستخدمة فيها والتي كثيرًا ما تثير حيرتنا.

لذلك، نقدم لكِ من مجلة "ريدرز دايجست" مختلف المكونات المُستخدمة في مرطبات البشرة:

اللانولين Lanolin

اللانولين هو عبارة عن زيت مستخلص من صوف الأغنام، ويُستخدم في المرطبات؛ لأنه يساعد في ملء الفراغ بين الخلايا؛ ما يعطي الجلد ملمسًا أكثر نعومة.

ديميثيكون Dimethicone

الديميثيكون هو خليط يحتوي على السليكون وذو ملمس مخملي يعزز نعومة البشرة.

ووفقًا للخبراء، يعد علاجًا ممتازًا للبشرة التي تعاني من جفاف حاد وغيرها من مشاكل تهيج البشرة.

سيراميد Ceramides

ينتمي السيراميد إلى الدهون الشمعية، وهو مركب طبيعي بالبشرة يساعد في الاحتفاظ بالماء في البشرة، كما يُستخدم هذا المركب في المرطبات لدوره في ربط خلايا الطبقة الخارجية للبشرة ببعضها البعض ويعد مثاليًا لحالات الإكزيما وجفاف الجلد الحاد.

جلسيرين Glycerin

يعمل الجلسيرين بمثابة جاذب للماء إلى خلايا الجلد؛ ما يساعد على مد بشرتك بمزيد من الرطوبة، ويُنصح باستخدام منتجات الترطيب خاصة إذا كانت بشرتك جافة نتيجة السفر.

حمض الهيالورونيك Hyaluronic acid

يتميز هذا المكون بقدرته على امتصاص السوائل؛ ما يساهم في توفير المرونة والليونة للجلد، ووفقًا للخبراء يُفضل استخدام مرطب يحتوي حمض الهيالورونيك جنبًا إلى جنب مع الديميثيكون لتعزيز ثبات رطوبة البشرة.

اليوريا Urea

تساعد اليوريا في تقشير البشرة، ويُنصح باستخدام مرطب يحتوي على اليوريا إذا كانت بشرتك دهنية.

حمض اللاكتيك Lactic acid

من الشائع استخدام حمض اللاكتيك واليوريا في المرطبات المُخصصة للبشرة حادة الجفاف، وذلك لأنهما يساعدان في تحسين قدرة الجلد على الاحتفاظ بالماء، وبالتالي الحفاظ على رطوبة البشرة.