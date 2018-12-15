إليسا في دبي والهضبة بأبوظبي وتامر في شرم.. تعرفي على حفلات النجوم في رأس السنة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يستعد عدد كبير من نجوم العالم العربي للاحتفال مع جمهورهم بنهاية عام واستقبال عام جديد، بإقامة حفلات بين كل من بيروت ودبي والقاهرة، وعدد من العواصم العربية والأوروبية.

البداية من دبي، حيث تحيي النجمة اللبنانية إليسا حفل رأس السنة بمشاركة المطرب ماجد المهندس، بتاريخ 31 ديسمبر، في فندق الريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي.

ويحيي النجم المصري عمرو دياب حفلا غنائيا ضخما في رأس السنة، يرافقه فيه النجمة اللبنانية ميريام فارس، وذلك يوم 31 ديسمبر، في جزيرة المارية بإمارة أبوظبي.

وفي دبي أيضا، يحتفل المطرب اللبناني وائل كفوري بليلة رأس السنة في فندق المريديان، بتاريخ 31 ديسمبر، بتنظيم من spotlight.

وفي ليلة رأس السنة سيكون جمهور نوال الزغبي على موعدين مع النجمة الذهبية في فندق فينيسيا وصالة بافيون بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ويلتقي المطرب اللبناني فارس كرم بالجاليات العربية في العاصمة البريطانية لندن في ليلة رأس السنة، بحفل يجمعه مع الفنان نور الزين، بتاريخ 31 ديسمبر، ليكون أول فنان عربي يغني في قاعة Old Billingsgate بإنجلتر.

ويستعد فارس الغناء العربي عاصي الحلاني لإحياء حفل رأس السنة في فندق Le Royal بالعاصمة الأردنية عمان، بمشاركة المطربة السورية رويدا عطية بتاريخ 31 ديسمبر.

وتحيي المطربة اللبنانية كارول سماحة حفلا غنائيا في يوم رأس السنة بمشاركة المطرب اللبناني جوزيف عطية، في العاصمة الأردنية عمان.

وفي مصر، يحيي النجم تامر حسني حفل رأس السنة بمدينة شرم الشيخ، فيما يحيي المطرب اللبناني وائل جسار حفلا غنائيا في الفورسيزون بالقاهرة، في يوم 31 ديسمبر الجاري، بينما تحيي شيرين عبدالوهاب حفلا يشاركها فيه المطرب التونسي صابر الرباعي في أحد فنادق القاهرة.