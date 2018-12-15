7 أطعمة تعزّز صحة عينيكِ.. لا تغفليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نعاني في كثير من الأحيان من مشاكل في العين، مثل تشوش الرؤية وعدوى مزعجة أو جفاف العين، وبمجرد الإصابة بأي من تلك، نسارع إلى استشارة الطبيب، ولكن في الحقيقة يمكنك الحفاظ على صحة عينيكِ وتعزيزها من خلال تناول بعض الأطعمة والتي تختلف عن الجزر الذي يشتهر بفوائده للنظر.

ووفقًا للخبراء، نقدم لكِ من مجلة "بابا ميل" قائمة بأطعمة تعزز صحة عينيكِ تختلف عن الجزر:

البطاطا الحلوة

تتميز البطاطا الحلوة بأنها أحد أكثر أنواع الخضراوات تنوعًا، وذلك لتوفرها بأكثر من 200 نوع مختلف، كما تتميز بثرائها بمركب البيتا كاروتين الذي يعد مصدرًا طبيعيًا لفيتامين A المهم جدًا لصحة العينين.

السبانخ

فعالة جدًا لصحة العين بسبب احتوائها على البيتا كاروتين ويساعد تناولها في منع عدوى الشبكية والأمراض التي تسبب العمى.

الفلفل الأحمر والأصفر

تتميز تلك الأنواع من الفلفل الحلو بثرائه بفيتامين C، ويساعد تناوله في التقليل من خطر أمراض العيون الخطيرة.

الفراولة

ما لا يعرفه الكثيرون، هو أن الفراولة غنية بفيتامين C الضروري لمنع ظهور مشاكل العين.

الجوافة

بالإضافة إلى الفراولة والفلفل الحلو، تحتوي الجوافة أيضًا على فيتامين C ويعزز تناولها بانتظام صحة الشعيرات الدموية ووظيفة خلايا الشبكية.

عين الجمل

تعد عين الجمل أو الجوز مصدرًا ممتازًا للأوميغا 3، وينصح الخبراء بالحرص على استهلاكها باعتدال من خلال تناول حفنة منها كوجبة خفيفة أو إضافتها إلى السلطة.

الطحينة

قد تتعجبين، ولكن في الحقيقة تعد الطحينة أحد المصادر الغنية بأوميغا 3، تلك الأحماض الدهنية المهمة لصحة العين، ووفقًا للخبراء عليكِ إضافة بين 1-2 ملعقة كبيرة من الطحينة إلى وجبة واحدة على الأقل في اليوم.

الكوسا

كشف خبراء أن الاستهلاك اليومي للكوسا يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بضمور العضلات، والذي يمكن أن يسبب العمى.

براعم الملفوف

تحتوي براعم الملفوف أو الملفوف الصغير، على مركب الـ"زيازانثين" الذي ينتمي إلى عائلة الكاروتينات التي يتم امتصاصها في الشبكية، حيث تعمل كمضاد للأكسدة وتمنع تضرر العين نتيجة الشمس بالإضافة إلى منع الإصابة بالتنكس البقعي المبكر.

بالإضافة إلى ذلك، ينصحك الخبراء بتجنب الأطعمة ذات المستويات العالية من الدهون والكوليسترول والملح أيضًا حتى لا تتدهور صحة عينيكِ.