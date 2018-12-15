حمض الفوليك ليس للحوامل ققط.. إليك فوائده ومصادره الطبيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:

حمض الفوليك من أبرز الفيتامينات المتداولة بين الحوامل، والتي يُوصى دائمًا بتناولها لتجنب التشوهات الخلقية في الأجنة، لكن هل فوائدها تقتصر على الحوامل فقط؟

أكد الدكتور سيد حماد، أستاذ التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، أنحمض الفوليكأو الفوليك أسيد، أو فيتامين ب9، من أهم الفيتامينات للحوامل لأنه يعمل على تكوين خلايا المخ للأجنة ويحميهم من التشوهات الخلقية، ولكن هذا لا يعني أن وظيفته مقتصرة عليهن فقط، بل هو يفيد الأفراد في مختلف مراحل العمر.

لمتابعة القراءة تابع موقع"الكونسلتو".