كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 ديسمبر 2018 02:17 مساءً - الاعتناء بالقدم جزء أساسي من جمال الصبايا، ولكن الأمر قد يحتاج منك بعض الاهتمام والخطوات للحصول على الشكل المثالي لـ قدمين ناعمتين وبشرة موردة، لهذا ننصحك بتطبيق هذه الوصفات التي ستضيف لـ قدميك رائحة منعشة وتزيد من ثقتك بنفسك. خليط النعناع مع زيت الزيتون - ملعقة صغيرة من زيت النعناع - ملعقة صغيرة من زيت الزيتون - ماء ورد - شاور الاستحمام - أوراق نعناع في وعاء به ماء دافئ ضعي أوراق النعناع، مع القليل من شاور الاستحمام الخاص بك، وماء الورد. اتركي قدميك منقوعتين لمدة 20 دقيقة، مع فركهما بالحجر. اشطفي قدميك بالماء، وجففيهما بلطف. اخلطي كلا من زيت الزيتون والنعناع ودلكي بشرة قدميك. كرري هذه التجربة مرتين أسبوعيا للحصول على نتيجة سريعة. خليط زيت الكاموميل والليمون واللافندر - ملعقة صغيرة من زيت الزيتون - ملعقة صغيرة من عصير الليمون - ملعقة صغيرة من زيت اللافندر على بشرة قدميك الرطبة، ضعي خليطا من زيت الزيتون واللافندر وعصير الليمون. اتركي الخليط يدوم على بشرتك لمدة 10 دقائق. اشطفي قدميك بعدها بالماء. جربي الخليط مرتين أسبوعيا قبل النوم، لرائحة منعشة بالليمون واللافندر وقدمين ناعمتين بزيت الزيتون. مادة أساسية في الخلطات طبيعية لتشققات القدم حل مشكلة اسمرار القدم بخطوتين...ستشاهدين الفرق ناعمة كالحرير.. ماسكات طبيعية لنضارة قدم العروس

شكرا لقرائتكم خبر عن ماسكات طبيعية لنعومة القدمين برائحة منعشة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سيدتى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سيدتى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .